كوبيش يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية 5 + 5 في الرجمة

الرجمة 19 فبراير 2021 (وال)- التقى أعضاء اللجنة العسكرية 5 + 5 التابعة للقيادة العامة مساء اليوم الجمعة، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة في الرجمة، التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا، بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.

كما تم مناقشة سُبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر عام 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والإسراع في فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب.

وأشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، قائلا: “إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة”.

وجدّد كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين. (وال- الرجمة) ر ت

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