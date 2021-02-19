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المنتصر: الدبيبة هرول للقاء حكومة دولة العدوان مصر التي لن ترضى لنا الحرية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين المنتصر أن زيارة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة تسير على نفس خطى سياسات من سبقه، مثل رئيس المؤتمر العام محمد المقريف إلى فائز السراج وغيرهم، وأغلبها زيارات مكوكية للخارج دون استراتيجية وهدف.

المنتصر وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “للأسف المواطن هو آخر شيء في حسابات ساسة ليبيا الجدد، وبخصوص مصر بالذات فهي دولة عدوان ولن ترضى لنا الحرية ولن تسمح بانتخابات حرة أو نزيهة في ليبيا، لذا يجب اتخاذ إستراتيجية فطنة في التعامل معها، وليس الهرولة وراء لقاء حكومتها”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • من عينها هذه الحكومه قد حدد لها الابعاد ورسم لها الخطط وبَيّن لها المسار فقد تكون زيارة المعين بمعرفة الاتراك ومباركة البعثه الأمميه اوعزت له اطراف خارجيه بزيارة مصر طبرق فقط فحكومات ليبيا ما بعد إطاحة ثورة سركوزي بنظام القذافي صارت حكومات تدار عن بُعد ومن خارج البلاد ولأنقره نصيب كبير من النفوذ في كل حكومات ما بعد ثورة سركوزي التي قلبت الموازين في ليبيا

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