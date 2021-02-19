المنتصر: الدبيبة هرول للقاء حكومة دولة العدوان مصر التي لن ترضى لنا الحرية

ليبيا – رأى القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين المنتصر أن زيارة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة تسير على نفس خطى سياسات من سبقه، مثل رئيس المؤتمر العام محمد المقريف إلى فائز السراج وغيرهم، وأغلبها زيارات مكوكية للخارج دون استراتيجية وهدف.

المنتصر وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “للأسف المواطن هو آخر شيء في حسابات ساسة ليبيا الجدد، وبخصوص مصر بالذات فهي دولة عدوان ولن ترضى لنا الحرية ولن تسمح بانتخابات حرة أو نزيهة في ليبيا، لذا يجب اتخاذ إستراتيجية فطنة في التعامل معها، وليس الهرولة وراء لقاء حكومتها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية