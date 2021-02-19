التكبالي: اختيار القاهرة لتكون أولى المحطات الخارجية للدبيبة يؤكد إرادة لتحجيم الوجود التركي في ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن زيارة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الديبية إلى القاهرة تستهدف الحصول على تأييد الشعب الليبي.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة قال: إن الحكومة الجديدة ترى أن القاهرة مدخل أساسي لنجاحها في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الدعم العربي للحكومة يمر عبر مصر أولًا.

وتابع أن مصر كانت سباقة من أجل وقف الحرب في ليبيا، عبر إطلاقها إعلان القاهرة الذي دعا إلى تقاسم السلطة، والتوزيع العادل للثروات، وإخراج المرتزقة من البلاد.

كما لفت إلى أن القاهرة تعتبر القبلة الأولى لكل الليبيين، ولذلك تسارع الحكومة والمجلس الرئاسي للحصول على تأييدها.

التكبالي رأى ان اختيار القاهرة لتكون أولى المحطات الخارجية للدبيبة يؤكد إرادة تحجيم الوجود التركي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية