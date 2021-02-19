ميركل تطالب بدعم الحل السياسي للأزمة الليبية

طالبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الجمعة، بدعم الحل السياسي للأزمتين الليبية والسورية.

ودعت ميركل، في كلمة لها في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة، إلى التعاون بين الدول لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا إلى الجميع.

وقالت ميركل إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اتخذت خطوات عملية لإعادة تفعيل التعددية الدولية، مطالبة بمحاربة الإرهاب والتعاون في إطار حلف الناتو، مؤكدة أنها تسعى إلى تعزيز علاقات ألمانيا الاقتصادية والأمنية مع أفريقيا.

وأكدت ميركل على دعمها جهود فرنسا في مكافحة الإرهاب في أفريقيا، داعية إلى توحيد الجهود المشتركة في التعامل مع روسيا والصين.

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