كوبيتش لـ المشير حفتر: قراراتكم الشجاعة والتزامكم بتنفيذ وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح الحوار

ليبيا – التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش اليوم الجمعة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بحضور وفد القوات المسلحة المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

كوبيتش والمشير حفتر اتفقا بحسب المكتب الاعلامي لبعثة الأمم المتحدة على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل وتسهيل إجراءها.

وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الـ23 من شهر أكتوبر الماضي بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

بدوره،أشاد كوبيتش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” ،قائلاً: “إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة “.

وجدد المبعوث الخاص التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية