“الدبيبة” يبحث مع عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق شرقي البلاد، حيث كان في استقباله عميد بلدية طبرق “فرج أبوالخطابية ” وكذلك عدد من وجهاء وأعيان المدينة.

وبحسب بيان تحصلت عليه “الساعة 24″، تضمن جدول العمل مجموعة من اللقاءات أهمها اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع المستشار “عقيلة صالح” وكذلك بعض السادة أعضاء مجلس النواب حيث تناول اللقاء مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وكذلك الأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتماد الحكومة، واتسم اللقاء بالإيجابية وكذلك تقارب الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد و ترسيخ حالة السلام و بسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و باقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة و التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة استقرار وتنمية مستدامة.

وعبر “عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن سعادته البالغة بخصوص حفاوة الاستقبال والضيافة التي ليست غريبة على أهالي وأعيان مدينة طبرق و المنطقة الشرقية، يؤكد السيد الرئيس بأنه سيقوم بعقد عدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدأ عملها بشكل رسمي، وذلك بغرض الوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.

وأكد، رئيس الحكومة أن مدى الاستعداد لزيارة جميع المناطق الليبي و القدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها، هو أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية و الهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا.