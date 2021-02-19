الدبيبة: لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا

أشاد رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة بلقاءاته التي أجراها اليوم الجمعة في طبرق.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار ‎عقيلة صالح والسادة أعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة”.

وأضاف رئيس الحكومة: “سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا”.

ووصل الدبيبة اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.