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الدبيبة: لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة بلقاءاته التي أجراها اليوم الجمعة في طبرق.

وقال الدبيبة في تغريدة على  “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار ‎عقيلة صالح والسادة أعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة”.

وأضاف رئيس الحكومة: “سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا”.

ووصل الدبيبة اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مصر وغالبية الشعب الليبى لاترضى لكن الحرية يااخوان فى دعم الدواعش والارهابيين نعم فمكانكم الطبيعى السجون اما الشرفاء سبخرجوا من السجون ويتنفسوا الحرية فانتم سفهاء واغبياء ومجانين فهل تجد اى مجتمع يعطى حرية لمجتون ليقتل الناس فى الشوارع ام يرسله لقرقارش للعلاج واذا لم تكفى نرسل الباقى للعباسية والخانكة فى مصر وبعد العلاج تكون رفيقا لربكم الاعمى مرشدكم الضال بسجن طره

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  • طلب من دبيبه أن يضحك ضحكه صفراء في وجه عقيله صالح حتي تحصل حكومته علي الاعتماد من البرلمان الذي مقره طبرق لأن الامم المتحده اصرت علي ان يكون الأعتماد للحكومه من برلمان طبرق برئاسة السيد عقيله صالح ولو طلب من السيد دبيبه زيارة حفتر لزاره تلبيه للآوامر ولكن هو نفذ ما طلب منه فقط زور فقط وتحديدا السيسي وعقيله صالح وارجع بسرعه وخليك في انتظار الآوامر

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