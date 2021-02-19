الفيتوري: السراج يريد الرحيل في هدوء قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة

ليبيا – رأى المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيكون خارج العملية السياسية الجديدة وخارج البلاد نهائياً.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية “الجمعة قال إن السراج غادر ليبيا ليعيش بسلام بين لندن وإسطنبول بعد أن حرق الزرع وأهلك الضرع واستجلب المرتزقة والتكفيريين ونهب أموال الليبيين.

وتابع أن رئيس المجلس الرئاسي يريد الرحيل في هدوء قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تحاسبه على ملفات الفساد التي كان مسؤولا عنه.

المحلل السياسي أشار إلى أن السراج ظهر عليه الخوف وفوض نائبه أحمد معيتيق لحين عودته من السفر، وهي سابقة لم تحدث من قبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية