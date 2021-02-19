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الفيتوري: السراج يريد الرحيل في هدوء قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  رأى المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيكون خارج العملية السياسية الجديدة وخارج البلاد نهائياً.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية “الجمعة قال إن السراج غادر ليبيا ليعيش بسلام بين لندن وإسطنبول بعد أن حرق الزرع وأهلك الضرع واستجلب المرتزقة والتكفيريين ونهب أموال الليبيين.

وتابع أن رئيس المجلس الرئاسي يريد الرحيل في هدوء قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تحاسبه على ملفات الفساد التي كان مسؤولا عنه.

المحلل  السياسي أشار إلى أن السراج ظهر عليه الخوف وفوض نائبه أحمد معيتيق لحين عودته من السفر، وهي سابقة لم تحدث من قبل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لمزبلة التاريخ…المفروض ان يكون في السجن….مجرم وخائن وعميل….ماذا نفعك الان القردوغان ياسراج…بعت له ليبيا وتركك الان…تحصلت علي دعواتنا عليك وتاريخ اسود سطرته لنفسك ولاسرتك عار الخيانة والعمالة….

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  • أفاد المخانب والحرامية واللصوص ومكنهم من الوزارات والشركات العامة والهيئات والسفارات ونهب المال العام ودمر الاقتصاد وافيد جميع مناحي الحياة فيجب أن يحاكم ولا يترك يهرب فطيلة خمس سنوات عجاف لم نلمس الا الشر من انعدام السيولة إلى انقطاع الكهرباء لساعات تصل لعشرين ساعة يوميا إلى طوابير البنزين إلى قتل المحتجين وسجنهم إلى السفر لقضاء العيد بلندن وشراء الشكولاتة والليبيين عاجزين فى شراء خروف العيد وملابس العيد وهو يتمتع بالحرام فى لندن فتبا له هذا العميل التافه معفن الرقيلية والمقاهي وبياع النوافذ والأبواب لليبيا اكبر من هذا الشكل المتوحش .

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