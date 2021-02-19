بالصور | المسماري: عثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الخميس عثور الجيش على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي أقصى جنوب غربي البلاد.

اللواء المسماري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس قال:” إنه تم تسيير دوريات من مدينة اوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل الى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم الدولة”.

وبيّن اللواء المسماري أن الدوريات المشاركة هي الغرفة الامنية اوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب، والسرية السادسة بالكتيبة 116 ومكتب مباحث الجنائية أوباري إلى جانب مكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب الذي قام باخد عينات من رفات للتحليل DNA.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية