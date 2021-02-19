بسبب تردي الوضع الوبائي.. مخاوف من تحول جنوب ليبيا إلى “ووهان جديدة”

أفادت مصادر صحفية، بأن مسؤولين ليبيون يخشون من أن يتحول جنوب ليبيا إلى ووهان جديدة بسبب تردي الأوضاع والخدمات الصحية هنالك وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وأعلن مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلدية، مؤكدا أن أكثر من 33% من العينات التي تفحص تثبت إصابتها بالفيروس.

ويقول مراد جلغم، رئيس مفوضية المجتمع المدني ببراك الشاطي، إن الفيروس اجتاح حي الزوية بالبلدية وأصبح يسكن أغلب المنازل والأزقة محذرا من أنها قد تتحول إلى “ووهان ثانية”.

وانتشر وباء كورونا بشكل كبير داخل حي الزوية ببلدية براك الشاطي حيث أصاب أغلب العائلات القاطنة بهذا الحي.

وأضاف مراد، أن مستوصف الزوية القروي لن يستطيع مجابهة كورونا خصوصا بعد ثبوت إصابة العشرات في مركز الفلترة براك، مؤكدا أن الجنوب الليبي قد يشهد كارثة في حال لم تتحرك وزارتي الداخلية في حكومتي شرق وغرب البلاد، لفرض حظر تجوال، في ظل ضعف الإمكانات الطبية.

من جانبه، قال منير الشتوي، أحد الممرضين في مستشفى الزوية القروي، إن الأقنعة والمستلزمات الطبية لم تعد موجودة في مخازن المستوصف، مضيفا أن المواد اللازمة للتنفس الاصطناعي غير موجودة بالمستشفى وهذا معلوم منذ فترة لدى وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة التي لم تحرك ساكنا.

وتابع الشتوي أن الوباء قد يأخذ منحنى آخر واتجاها سريعا للقرى والمناطق المجاورة في حال لم يجد من يوقفه في الزوية، مطالبا منظمة الصحة العالمية والمنظمات المحلية بسرعة تدارك الموقف وتوفير الأدوية والمستلزمات لمستشفى الزاوية القروي.

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