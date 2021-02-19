البحباح: مكان السراج الطبيعي هو السجن بعد ارتكابه العديد من الجرائم بحق الليبيين

قال الدبلوماسي الليبي السابق، رمضان البحباح، إن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنتهية ولايته، فائز السراج، لا يمكن أن يعود إلى أي مكان في ليبيا أو يمارس أي دور سياسي في المستقبل.

وأكد البحباح في تصريحات صحفية، أن مكان السراج الطبيعي ينبغي أن يكون خلف القضبان لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في حق الليبيين بما فيها الجرائم الاقتصادية وعمليات النهب الممنهجة وتهريب الأموال للخارج.

وأوضح البحباح أن فترة تولي السراج للمجلس الرئاسي تعتبر أسوأ المراحل التى مرت على البلاد على مدى التاريخ، مؤكدا أن السراج حول ليبيا إلى ركام اقتصادي واجتماعي وأمني واستدعى لها المجرمين والمرتزقة.

وأضاف البحباح أن السراج ارتكب جرائم سياسية تمثلت في استدعاء القوات الأجنبية وإبرام المعاهدات والاتفاقيات معها ومنحها القواعد العسكرية وإدخال المرتزقة الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة العائدة من بيع النفط الليبي.

وشدد البحباح على أن السراج مارس عمله في ليبيا لصالح الدول الأجنبية كعميل ومجرم حرب وبالتالي لا يمكن أن يتم إشراكه في العملية السياسية الجديدة.

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