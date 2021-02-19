بليحق: الدبيبة بحث تشكيل الحكومة الجديدة خلال زيارته لطبرق

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عقب وصوله اليوم الجمعة لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الدبيبة عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، كما التقى بعدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وأضاف بليحق أن اللقاءات تركزت حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة، واختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيارته لمجلس النواب ، حيث كان في توديعه رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري.

ووصل الدبيبة اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعون للقيادة العامة.