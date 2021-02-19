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الترجمان: السراج لن يعود إلى ليبيا وكلف معيتيق بمهامه لتخفيف عبء تسليم السلطة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنتهية ولايته، فائز السراج، لن يعود إلى ليبيا مرة أخرى.

وأوضح الترجمان في تصريحات صحفية، أن السراج كلف نائبه، أحمد معيتيق، بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بحجه مرضه لتخفيف عبء تسليم السلطة للحكومة المقبلة.

وأضاف الترجمان أن السراج لن يحاكم على فساد حكومته وارتكابه جرائم في حق الشعب الليبي نظرا لعدم تحرك السلطة الجديدة لمقاضاته.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ربك يمهل ولا يهمل حتى وإن أفلت من محاكمة محلية وهرب فيوجد الله ويقتص منه بمرض لن يجد له دواء يشفيه حتى بمليار دولار ( وما يعلم جنود ربك الا هو ) فيروس كورونا ارعب العالم فلا تراه العين ولا يحمل سلاح فالله سيسلط على السراج جندى من جنوده سياخده اخد عزيز مقتدر .

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