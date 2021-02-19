الترجمان: السراج لن يعود إلى ليبيا وكلف معيتيق بمهامه لتخفيف عبء تسليم السلطة

أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنتهية ولايته، فائز السراج، لن يعود إلى ليبيا مرة أخرى.

وأوضح الترجمان في تصريحات صحفية، أن السراج كلف نائبه، أحمد معيتيق، بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بحجه مرضه لتخفيف عبء تسليم السلطة للحكومة المقبلة.

وأضاف الترجمان أن السراج لن يحاكم على فساد حكومته وارتكابه جرائم في حق الشعب الليبي نظرا لعدم تحرك السلطة الجديدة لمقاضاته.

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