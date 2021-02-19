بو الخنة: السراج لن يعود للمشهد الليبي مرة أخرى

أكد المحلل السياسي، أحمد عز الدين بو الخنة، إن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنتهية ولايته، فائز السراج، لن يعود للمشهد الليبي مرة أخرى.

وقال بو الخنة في تصريحات صحفية، إن السراج حتى آخر لحظة يرقص رقصة الديك المذبوح وأصدر عدة قرارات أربكت المشهد السياسي في ليبيا.

وشدد بو الخنة على أن السراج لم يكن طيلة حكمه صاحب القرار الفعلي حتى تسليم مهامه إلى نائبه، أحمد معيتيق، مضيفا أنه سيمكث طويلاً خارج ليبيا في أحد الدول الأوروبية.

وكانت وكالة” نوفا” الإيطالية، قد قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنتهية ولايته، فائز السراج، يزور العاصمة الإيطالية روما من جديد، مضيفة أن السراج شوهد خلال تجوله في وسط روما مع عائلته تحت حماية من الحراسة، مبينة أن هناك سيارة تابعة لقوات الحرس الإيطالية ترافق السراج بمحل إقامته في روما بفندق معروف.

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