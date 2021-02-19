بلدية سرت تجهز 3 لجان لاستقبال انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة

قالت بلدية سرت، إن اجتماعا تم بقر راديو رعد المسموع ، لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت اجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، خلص الاجتماع بتشكيل 3 لجان هى لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال، وتم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة مهندس حماد فرج لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالإقامة للضيوف،وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والانترنت والمياه وخدمات النظافة والاقامة .

ضم الاجتماع، رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية، رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت، مدير مكتب اتصالات سرت، ومندوب عن الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية المكلف، كما حضر الاجتماع مديري إدارة الشؤون الادارية والمالية والإعلام ببلدية سرت ومشرف شركة التموين لفندق المهاري سرت، ومدير راديو رعد ومدير مكتب شركة بريد ليبيا سرت ومشرفة الفريق الموسيقى المدرسي.