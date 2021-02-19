مطالبات للأطراف السياسية بتوقيع “ميثاق وطني” ينظم ويحصن الانتخابات في موعدها

طالب “حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر” الجديد في ليبيا، الجمعة، الأطراف السياسية، بتوقيع “ميثاق وطني” ينظم ويحصن الانتخابات المقررة نهاية 2021.

وأكد الحراك في بيان على ضرورة توقيع ميثاق وطني لكل الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، من أجل إلزام الجميع بموعد 24 ديسمبر 2021 لإجراء الانتخابات العامة والقبول بنتائجها، مشددًا على ضرورة دعوة مجلس النواب للالتئام والتوحيد ومنح الثقة للسلطة الجديدة لإنهاء كل الأجسام التنفيذية الأخرى في ليبيا دون قيد أو شرط.

ودعا الحراك أعضاء مجلس النواب على أن لا يكونوا حجر عثرة أمام الليبيين في الوحدة الوطنية والعودة للمسار الديمقراطي، مطالبًا المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإلغاء كافة السجلات السابقة للانتخابات وفتح منظومة جديدة تعتمد على التسجيل الآلي والبطاقة الأسمية.

وأشار الحراك في بيانه إلى أنه ملك لكل الليبيين وأنه ماضي في ترتيب صفوفه لإجراء الانتخابات في موعدها، وعودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة.

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