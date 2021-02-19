“ادبيبة” من طبرق: زيارة المناطق الليبية “معيار أساسي لترشيحات المناصب القيادية”

أصدر المكتب الإعلامي لرئس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بياناً مفصلاً حول الزيارة التي أجراها لمدينة طبرق في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة ومن أجل التشاور مع القيادات السياسية والاجتماعية الممثلة لمختلف المناطق الليبية-حسب مستهل البيان.

وتوجه “الدبيبة” صباح -الجمعة- إلى مدينة طبرق واستقبله عميد بلدية طبرق “فرج أبوالخطابية ” ووجهاء المدينة وأعيانها، فيما تضمن جدول العمل مجموعة من اللقاءات أهمها اللقاء الذي جمعه مع المستشار “عقيلة صالح” وبعض أعضاء مجلس النواب.

تركز لقاء “ادبيبة” مع عقيلة والنواب على مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتماد الحكومة.. واتسم اللقاء -حسب البيان- بالإيجابية وتقارب الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد و ترسيخ حالة السلام و بسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و باقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة و التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة استقرار وتنمية مستدامة.

وعبر “الدبيبة” -خلال البيان- عن سعادته البالغة بخصوص حفاوة الاستقبال والضيافة التي قال إنها “ليست غريبة على أهالي وأعيان مدينة طبرق و المنطقة الشرقية” كما أكد أنه سيعقد عدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدء عملها بشكل رسمي، بغرض الوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.

كما أكد رئيس الحكومة أن مدى الاستعداد لزيارة كافة المناطق الليبية والقدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها، هو أحد المعايير الرئسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية و الهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية