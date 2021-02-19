“ادبيبة” من طبرق: زيارة المناطق الليبية “معيار أساسي لترشيحات المناصب القيادية”

أصدر المكتب الإعلامي لرئس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بياناً مفصلاً حول الزيارة التي أجراها لمدينة طبرق في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة ومن أجل التشاور مع القيادات السياسية والاجتماعية الممثلة لمختلف المناطق الليبية-حسب مستهل البيان.
وتوجه “الدبيبة” صباح -الجمعة- إلى مدينة طبرق واستقبله عميد بلدية طبرق “فرج أبوالخطابية ” ووجهاء المدينة وأعيانها، فيما تضمن جدول العمل مجموعة من اللقاءات أهمها اللقاء الذي جمعه مع المستشار “عقيلة صالح” وبعض أعضاء مجلس النواب.
تركز لقاء “ادبيبة” مع عقيلة والنواب على مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتماد الحكومة.. واتسم اللقاء -حسب البيان- بالإيجابية وتقارب الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد و ترسيخ حالة السلام و بسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و باقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة و التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة استقرار وتنمية مستدامة.
وعبر “الدبيبة” -خلال البيان- عن سعادته البالغة بخصوص حفاوة الاستقبال والضيافة التي قال إنها “ليست غريبة على أهالي وأعيان مدينة طبرق و المنطقة الشرقية” كما أكد أنه سيعقد عدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدء عملها بشكل رسمي، بغرض الوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.
كما أكد رئيس الحكومة أن مدى الاستعداد لزيارة كافة المناطق الليبية والقدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها، هو أحد المعايير الرئسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية و الهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا.
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