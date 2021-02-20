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الصغير: الخارجية وزارة سيادية ولا يجب تقسيمها لوزارتين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن فزان لا يوجد بها شي اسمه المنطقة الوسطى، وتفصيل منطقة ضمن  مشاركة فزان هو أمر غير مقبول ، معلوم أن هناك دائرة انتخابية مشتركة بين الأقاليم الثلاث وتشمل سرت الجفرة وخليج السدرة ، لكن هذا التقسيم  لا يعني بأي حال قبول تسمية منطقة بالوسطى وضمها لفزان.

وتابع الصغير في تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع فيسوك، وزارة الخارجية وزارة سيادية ولا تستحمل تقسيمها لوزارتين تعاون دولي وخارجية لفترة قصيرة جدا ، سبق وأن قامت حكومة الانقاذ بهذا العبث وخلف الأمر فوضى كبيرة جدا لا زالت اثارها  حتى اليوم.

واستطرد، إذا صح التوزيع الإقليمي  للوزارات فهو  ظالم ومجحف، 14 وزارة لإقليم طرابلس، 9 وزارت لإقليم برق، و8 وزارات لإقليم فزان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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