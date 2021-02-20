الكشف عن جريمة قتل وسطو مسلح في بنغازي

أوردت مديرية أمن بنغازي على منصتها الإعلامية تفاصيل ضبطها للتشكيل العصابي الذي ارتكب جريمة قتل وجرائم سطو مسلح وقالت إنه بتاريخ يوم الجمعة 12 فبراير 2021 م، حضر لمركز شرطة الحدائق المواطن “عبدالفتاح علي” وأبلغ عن وجود جثة بإحدى غرف مبنى قيد الإنشاء داخل مزرعته الكائنة بمنطقة الهواري.

وأضافت المديرية في منشورها أن أعضاء المركز انتقلوا فور وصول البلاغ إلى عين المكان ليجدوا الجثة وعليها آثار شظايا وحروق ومن خلال محفظته تم التعرف على هوية الجثة وتعود لــ”ع.ع.م” شاب ليبي الجنسية من مواليد 1993م.

قام أفراد الأمن بالمديرية بأخذ الاستدلالات مع الجيران المحيطين بالمزرعة لتبين أن أحد الجيران قد تعرض فجر ذلك اليوم لهجوم مسلح من قبل “3” أشخاص ملثمين أثناء قيامهم بسرقة محتويات سيارته فتبادل معهم إطلاق النار فقاموا بحرق سيارته ولاذوا بالفرار ، وقد استولوا من سيارته على مبلغ 1500 دينار وجهاز “لاب توب” .

كلفت المديرية وحدة تحريات مكتب مدير الأمن مع تحريات مركز شرطة الحدائق بالاستدلال والتحري لتبين أن المجني عليه شوهد آخر مرة برفقة شخصين هما “ع.ص.ع” و ” ص.ع.م”، يدعيان بأنهما من قوة مساندة”، تم إلقاء القبض عليهما والتحقيق واعترفا بسرقات أخرى ضمن امتهانهم السطو المسلح وصلت إلى 10 آلاف دينار وسرقات عينية أخرى لمواد.. وأن المجني عليه شريك معهما واختلفوا على توزيع المسروقات فيما تعاطوا حبوباً مخدرة .. اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية وقامت المديرية بإحالتهم إلى النيابة العامة.

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