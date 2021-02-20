“نيويورك تايمز” تكشف انتهاك رئيس “بلاك ووتر” السابق لحظر الأسلحة في ليبيا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن انتهاك قيام رئيس شركة بلاك ووتر السابق، إريك برنس، لحظر الأسلحة في ليبيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير للأمم المتحدة إن برنس الذي هو أحد كبار مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، عرض توريد أسلحة وطائرات بدون طيار ومرتزقة لقائد ميليشيا ليبي، وفقا لمحققي الأمم المتحدة.

وأشار التقرير السري الذي سلمه المحققون إلى مجلس الأمن الخميس، إلى كيفية نشر برنس قوة من المرتزقة الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية في ليبيا في ذروة معركة كبرى في عام 2019.

وبحسب التقرير فإن العملية كلفت 80 مليون دولار، مبينًا أن المرتزقة خططوا أيضا لتشكيل فريق تدخل يمكنه تعقب بعض الليبيين وقتلهم.

وكانت وسائل إعلام نشرت في 2019 وثائق رسمية تؤكد أن برنس نفذ عمليات جديدة في العراق، وتحظى شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة بسمعة سيئة لتورط عناصرها في جرائم حرب.

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