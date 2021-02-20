“منتسبو الداخلية” في بنغازي يضبطون عصابة تعبث بمحطات الكهرباء

قالت وزارة الداخلية بالجكومة الليبية إنها ضبطت عبر مديرية أمن بنغازي تشكيلاً عصابياً يعمل على العبث الممنهج بمحطات الكهرباء في المدينة “لخلق حالة من الفوضى في هذا الوقت من عمر البلاد، وإظهار رجال الأمن بمظهر الضعيف”-حسب وصف الوزارة في منشور لها على منصتها الإعلامية.

وتمكنت وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي من ربط عديد القضايا المتتالية التي بينت منهجية التشكيل العصابي المتمثلة في العبث بالشبكة الكهربائية في المدينة وإثارة الفوضى، حيث بينت واقعة مقتل شخص داخل سياراته إثر انفجار قنبلة يدوية كان ينوي الإلقاء بها على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الماجوري أن تكرر هذه الأعمال يقف خلفه تشكيل عصابي يعمل بمنهجية في إحداث عمليات الفوضى.

وأشارت وحدة البحوث والدراسات الأمنية إلى أن الشرطة قيدت واقعة حدثت الجمعة الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري، تمثلت في إلقاء قنبلة يدوية على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الصابري بجوار فندق ريجنسي، فبينت الوحدة أن التحريات أظهرت أن من ألقى القنبلة اليدوية يستقل مركبة آلية نوع تويوتا اللون بيج وجاري تتبعه، كما أوضحت الوحدة أن حريقاً مفتعلاً في محطة الكهرباء والأشجار المحيطة بها وقعت عند جسر مصنع الفرش يوم الخميس الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

وقالت “الداخلية” في منشورها إن حادثة وقعت في اليوم التالي وتمثلت في إضرام النار في محطة الكهرباء بالقرب من بريد السلماني .. وفي يوم الأحد، االرابع عشر من فبراير سجلت الوحدة إصابة شخص جراء انفجار قنبلة يدوية بالقرب من محطة الكهرباء بمنطقة قنفودة.. وفيما تستمر التحقيقات حيال هذه الوقائع بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومتابعة مدير الأمن العقيد ونيس الشكري، لفتت الوحدة إلى أن كل هذه الوقائع المتكررة وشبه المتطابقة تشكل مساساً مباشراً بالأمن القومي وتهدف إلى إثارة الفوضى بالمدينة.

وخلصت الوزارة إلى القول إنها أخذت الأمر بعين الاعتبار، وأصدر الوزير الأوامر إلى كافة الأجهزة الأمنية التوسع في التحقيقات مع المضبوطين وتكثيف التحري على الأشخاص المطلوبين والتأكد من تبعيتهم وغرضهم من هذه الأعمال التخريبية.

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