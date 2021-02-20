منظمة إنسانية: قارب يحمل 70 مهاجرا يواجه مخاطر قبالة السواحل الليبية

قال مشروع “ألارم فون” الإنساني التابع لمنظمة “ووتش ذا ميد” غير الحكومية، إن قاربًا يحمل على متنه 70 مهاجرا، يواجه مخاطر قبالة السواحل الليبية.

وأوضح المشروع أنه أُبلغ بوجود قارب على متنه 70 شخصًا في خطر جسيم، مبينًا أن المهاجرين أبلغوه بأن المياه بدأت تتسرب إلى القارب بعد وقت قصير من مغادرة مدينة الزاوية.

وأضاف المشروع أنه أبلغ السلطات المعنية على الفور، مؤكدًا أن المهاجرين بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

وتم تأسيس مشروع “ألارم فون” في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.

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