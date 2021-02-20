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تطمينات “بلدي سبها” بشأن أكسجين مراكز العزل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجه عضو المجلس البلدي سبها في زيارة عاجلة إلى المراكز  الطبية ومصانع الأكسجين المزودة لمراكز عزل مصابي كورونا الواقعة في نطاق البلدية، بعد تداول الأخبار حول نفاذ الأكسجين بمركز العزل “البركولي”.

وأعرب المجلس البلدي سبها، عن استغرابه حول تداول بعض التقارير والتصريحات دون إخطار مسبق للمجلس البلدي سبها،حيث تبين عند المتابعة أن العمل مستمر كما نُسِقَ مسبقاً، دون وجود أي عراقيل .

وأضاف المجلس البلدي أنه نبه في وقت سابق إلى أن (الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين، وأنه يتطلب تكاثف الجهود، فالبلدية تعاني من نقص في الإمكانيات، إلا أن الوضع تحت السيطرة ولا يزال تحت السيطرة إلى هذه اللحظة).

وأضافت البلدية عبر منشورها أنها ستوافي مواطنيها في وقت لاحق بتصريحات المسؤولين عن مصانع الأكسجين، وتصريح عضو المجلس البلدي سبها ، حاثةً على متابعة الصفحات المعتمدة ، والمعنية والخاصة بمتابعة الوضع الوبائي بالمدينة وعدم الانجرار وراء الصفحات التي تنشر الأخبار المضللة وتبث الذعر بين المواطنين داخل بلدية سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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