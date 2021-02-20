المتحدث باسم الحكومة لـ أخبار ليبيا 24: زيارة طبرق تأتي في إطار التشاور على تشكيل الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن لقاء رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس وأعضاء من مجلس النواب في طبرق يأتي في إطار التشاور على تشكيل الحكومة، والأولويات والبرامج التي ستعمل عليها فور اعتمادها.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال حمودة، أن الزيارة تهدف إلي التشاور مع القيادات السياسية والاجتماعية الممثلة لمختلف المناطق الليبية، وللتواصل المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن زيارة باقي المدن الليبية مثل بنغازي وغيرها من المدن سيكون عقب اعتماد الحكومة للوقوف على التحديات والمشاكل بشكل مباشر ومعرفة أولويات سكان تلك المدن.

وزار الدبيبة مدينة طبرق، أمس الجمعة، حيث التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، و النائب الثاني الدكتور أحميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.