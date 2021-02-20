«حرس المنشآت» يسير دورية لتأمين مجمع مليتة النفطي

أكد جهاز حرس المنشآت النفطية خروج دورية لتأمين مجمع مليتة النفطي، مساء أمس الجمعة، «‏في إطار التنسيق المشترك بين قسم الأمن الصناعي بالمجمع ووحدة حماية أصول مليتة التابعة للجهاز».

وقال إن الهدف من تسيير هذه الدوريات المشتركة تأمين المجمع الصناعي والمنطقة المحيطة به تنفيذاٌ لتعليمات رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، بشأن تكثيف الدوريات الأمنية لجميع المنشآت النفطية.

وشدد الجهاز على حرصه على تأمين مجمع مليتة وجميع البوابات الأمنية على مدار الساعة من قبل قسم الأمن الصناعي بالمجمع وجهاز حرس المنشآت النفطية‏.

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