مروان الدرقاش: نخشى إذا احتكرت الدولة السلاح نعود إلى الديكتاتورية والاستبداد

أعرب مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن قلقه من بناء الدولة الليبيية مرة أخرى، وذلك في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أمس الجمعة.

كتب الدرقاش قائلاً: “المشكلة في ليبيا انعدام الثقة. الأمم المتحدة تقول لن تستقر البلاد إلا باحتكار الدولة للسلاح. ونحن نخشى إن احتكرت الدولة السلاح أن نعود إلى مربع الديكتاتورية والاستبداد” على حد قوله.

واختتم المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، تدوينته متسائلاً: “كيف السبيل للخروج من هذه المعضلة؟” وفق تعبيره.