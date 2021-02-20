«الشريف»: القضاء التركي يفرج عن عناصر  «داعش» ويتعامل معهم كتنظيم «كيوت»

عبر الصحفي الأردني الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي يوسف الشريف عن تشكيكه في نزاهة القضاء التركي وتعامله بمعايير مزدوجة في القضايا والجرائم التي تخص تنظيم داعش الإرهابي.

وقال «الشريف»، عبر تغريدة له على حسابه بتويتر: أن هناك «‏محكمة ‎تركي أخلت سبيل 4 اشخاص متهمين بالانتماء إلى ‎داعش وقررت استمرار محاكماتهم خارج التوقيف بضمان محل الإقامة».

وقارن بين تعامل القضاء مع قضايا الإرهاب وغيره من القضايا الأخرى، قأئلا: «هؤلاء لو كانوا معارضة سيتسية أو كورد أو نشطاء حقوقيين أو طلاب كان قعدوا بالسجن طول المحاكمة».

واختتم الصحفي الأردني الفلسطيني المتخصص في الشأن التركي بالقول: «لكن داعش تنظيم “كيوت” مافي ضرر منه ولا خوف من اتباعه!».