الصغير: لا يمكن تسمية منطقة في ليبيا بالوسطى وضمها لجنوب البلاد

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، إنه لا يمكن تسمية منطقة في ليبيا بالوسطى ثم ضمها للجنوب.

وبين اللصغير في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” انه لا يوجد شيء في جنوب ليبيا اسمه المنطقة الوسطى، مبينا أن تفصيل منطقة ضمن الجنوب بهذا الشكل غير مقبول.

وأكد أنه من الملعلوم أن هناك دائرة انتخابية مشتركة بين الغرب والشرق والجنوب وتشمل سرت الجفرة وخليج السدرة ، لكن هذا التقسيم لا يعني بأي حال قبول تسمية منطقة بالوسطى وضمها للجنوب الليبي.

وأضاف أن وزارة الخارجية وزارة سيادية ولا تتحمل تقسيمها لوزارتين تعاون دولي وخارجية لفترة قصيرة جدا، مشيرا إلى ان حكومة الانقاذ سبق وأن قامت بما وصفه بهذا العبث وخلف الأمر فوضى كبيرة جدا لا زالت آثارها حتى اليوم.

وأوضح أنه، إذا صح التوزيع الإقليمي للوزارات فهو ظالم ومجحف، 14 وزارة لطرابلس، و 9 وزارت للشرق، و8 وزارات للجنوب.

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