كوبيتش يؤكد لحفتر أهمية دور الجيش في مساعدة السلطة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش خلال لقائه القائد العام للجيش خليفة حفتر على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أن كوبيتش ثمن خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة بمدينة بنغازي سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد وما حققته اللجنة العسكرية 5+5

من جانبه أكد حفتر ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الإتفاق السياسي حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم .