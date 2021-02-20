بلدية سرت تبحث ترتيبات انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة خلال الأيام القادمة

أعلنت بلدية سرت اليوم السبت، أن عددا من المسؤولين في البلدية عقدوا اجتماعا بمقر راديو رعد المسموع ، لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت اجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وأوضحت إدارة الإعلام بالبلدية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل 3 لجان هم ” لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال”، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة مهندس حماد فرج لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالإقامة للضيوف، وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والانترنت والمياه وخدمات النظافة والاقامة .

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