«الأرصاد»: طقس دافئ نهارا على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت.
رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
-السماء صافية إلى قليلة السحب.
-الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
-السماء قليلة السحب.
– الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.
الجفرة- سبها – غات- غدامس- الحمادة:
– السماء صافية مع ظهور بعض السحب.
– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.
الكفرة- السرير- تازربو:
– السماء صافية.
– الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.
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