«الأرصاد»: طقس دافئ نهارا على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

-السماء صافية إلى قليلة السحب.

-الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

-السماء قليلة السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.

الجفرة- سبها – غات- غدامس- الحمادة:

– السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا