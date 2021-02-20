الدبيبه: لن أقبل أي مترشح لا يستطيع العمل من جميع أنحاء ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أكد رئيس الحكومة الجديدة عبد المجيد الدبيبه أنه لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل من جميع أنحاء ليبيا.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا”.

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وأضاف الدبيبه حظيت بلقاءات مثمرة بكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة.