بلدية سبها تنفي نفاد كميات الأكسجين الطبي

نفت بلدية سبها نفاد الأكسجين في المراكز الطبية، و المستخدم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن عضوا سابقا في المجلس البلدي قام بزيارة تفقدية لمراكز طبية ومصانع الأكسجين عقب تداول بعض الأخبار حول نفاذ الأكسجين بمركز العزل البركولي، مضيفة: «وقد تبين أن العمل مستمر كما تم التنسيق عليه مسبقا، دون وجود أي عراقيل»، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضافت، نقلا عن هذا العضو: «الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين، وأن الوضع يتطلب تكاثف الجهود وأن البلدية تعاني من نقص في الإمكانيات، الا أن الوضع تحت السيطرة في هذه اللحظة».

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