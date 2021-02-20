مجلس النواب سيمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من سرت

كشف مصدر مسؤول بالمجلس البلدي سرت، أن مجلس النواب قرر عقد جلسته المقبلة في مدينة سرت هذا الأسبوع بعد التنسيق بين ديوان مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.

وقال مسؤول الإعلام بالمجلس محمد الأميل، إن مجلس النواب، سيعقد جلساته في مجمع قاعات واغادوغو، وحجز فندقا بمدينة سرت من اليوم السبت إلى يوم الخميس القادم لإقامة أعضاء المجلس.

وأكد الأميل أن المجلس البلدي شكل لجانا للإشراف على الترتيب والتجهيز لاستقبال النواب وعقد جلساتهم في سرت وأنها ستسخر كل الإمكانيات لذلك، معربا عن أمله بأن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها

واتفق أعضاء مجلس النواب على عقد جلسات مكتملة النصاب القانوني في سرت بعد انقسام المجلس في شرق البلاد وغربها، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس، ومنح الثقة للحكومة

وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل مجلس النواب حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.