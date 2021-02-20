دبيبه يكشف أهم معيار لقبول الترشح للمناصب الوزارية

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد ادبيبة” أن أهم المعايير لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية والهيئات والشركات التابعة للحكومة، هو مدى قدرة تلك الأسماء على ممارسة الأعمال التنفيذية في كافة مدن ومناطق ليبيا.

وقال الدبيبة في بيان أصدره مكتبه الإعلامي امس الجمعة، إنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا، بحسب البيان.

وزار عبدالحميد الدبيبة أمس الجمعة مدينة طبرق والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعددا من أعضاء المجلس واتسم اللقاء بتقارب في الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلام وبسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة.

وناقش ادبيبه خلال لقاءاته في طبرق، مشاورات تشكيل الحكومة والأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتمادها، مؤكدا أنه سيقوم بعدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدء عملها رسميا، للوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.