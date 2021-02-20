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دبيبه يكشف أهم معيار لقبول الترشح للمناصب الوزارية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد ادبيبة” أن أهم المعايير لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية والهيئات والشركات التابعة للحكومة، هو مدى قدرة تلك الأسماء على ممارسة الأعمال التنفيذية في كافة مدن ومناطق ليبيا.

وقال الدبيبة في بيان أصدره مكتبه الإعلامي امس الجمعة، إنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا، بحسب البيان.

وزار عبدالحميد الدبيبة أمس الجمعة مدينة طبرق والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعددا من أعضاء المجلس واتسم اللقاء بتقارب في الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلام وبسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة.

وناقش ادبيبه خلال لقاءاته في طبرق، مشاورات تشكيل الحكومة والأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتمادها، مؤكدا أنه سيقوم بعدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدء عملها رسميا، للوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • أهم معيار هو ان لا يكون الوزير الليبي في أي حكومه ليبيه موالي لاخطبوط الأخوان وشيطانهم الاكبر اردوغان المدعوم بريطانياً امريكياً فلن يستقيم الظل طالما كان الساق اعوج والليبيين متخوفين أن يكون السيد دبيبه ساق أعوج أي أن يكون أخواني جاءهم من الباب الوراني عندما طرحت الإداره الأمريكيه فكرة خلق أسلام جديد في العالم الاسلام يتماشي مع القيم الامريكيه ويتعايش معها بدون ما تعلو إرادته علي الاراده الأمريكيه، فقالت لها بريطانيا ان الخلق من العدم مهمه صعبه ولكن فيه نسخه مزوره ومشوهه من الاسلام وهي صنيعه بريطانيه وأسلامها ليس هو الاسلام الذي نادي به النبي محمد هي فئه في نظر الاسلام الحقيقي هي فئه ضاله ولمعرفتها بضلالها قد تبنتها بريطانيا منذ نشآتها الاولي في مصر فقد كان رئيسها يقبض سرا من سفارة بريطانيا في مصر ويتحصل من قناة أسويس قبل التآميم علي مبالغ كهيبات بدون ذكر الجيهه المانحه فلو يا أمريكا تبنيتي هؤلاء هم أفيد لك من خلق أسلام وبمواصفات أمريكا ونضمن لك يا أمريكا بأنهم تنظيم بعيد عن الاسلام بالكليه رغم ان شعاره فيه جزء من آيه قرآنيه ولديه آله أعلاميه هائله متمرسه في الكذب والنفاق وتزوير الحقائق وهو حزب ليس قومي ولم ولن يطالب بعودة الاراضي الفلسطينيه لأصحابها الفلسطينيين  ولن يرمي هذا الحزب علي جيش الاحتلال الاسرائيلي لو حجره من مقلاع فقالت أمريكا لقد شوقتيني بريطانيا مَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يَكُونُون فقالت بريطانيا ولكن انتظري يا امريكا فيه نقطه لابد وان تعرفيها راهو عيبها تلك الفئه انهم فرخوا القاعده والتكفريين والدواعش وانصار الشريعه وانصار بيت المقدس فكل التشكيلات المسلحه التي تدعي الأسلام وما هي بالمسلمه قد خرجت من تحت عباية هذا التنظيم فاذا انت قادره علي أن تأخذي الأم بأبناءها والتكفل بالأم وأبناءها كان بها وإلا فأخلقي اسلام بلا مسلمين علي كيفك وعلي راحتك فقالت أمريكا سأتبني المذهب الاسلامي الذي أبتدعته بريطانيا هو واتباعه من التنظيمات فتبنت أمريكا الأخوان ومن يدور في فلكهم وساعدت التنظيمات الارهابيه الاسلاميه في أفغانستان يوم كانت تتحارب مع الروس لا لشئ إلا لأضعاف الروس وتكبيد جيشهم قتلي وخزائنهم تكاليف باهظه وليس هدف امريكا نصره الاسلام في افغانستان علي الكفر والالحاد الروسي ثم حديثا أمريكا اوصلت محمد مرسي لحلم مصر ولكن الاراده القويه لدي المصريين قد أطاحت باطماع حزب الشيطان في أن يحكم مصر

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