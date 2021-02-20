تسليم معدات طبية إلى مستشفى غدامس العام لمواجهة «كورونا»

أكد المجلس البلدي غدامس أن جناح العزل بمستشفى غدامس العام استلم الدفعة الشهرية الخامسة من المعدات المخصصة له بموجب الاتفاق بين المجلس واللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح في بيان، الجمعة، أن «استلام هذه المعدات يأتي في إطار المساعي التي تبدل من جميع الأطراف لأجل استمرارية الجناح في تقديم خدماته للمواطنين في ظل تفشي جائحة كورونا».

ونبه بأن هذه الدفعة تضمنت 20 اسطوانة أكسجين يفتقر لها جناح العزل وسوف تكون إضافة للعدد البسيط من الأسطوانات المتوفرةز

وأضاف أن رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الدكتور ابوبكر الثني سعى لأجل الحصول على هذه الأسطوانات، «كما أننا في انتظار دفعة أخرى من الاسطوانات من المؤسسة الوطنية للنفط».

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