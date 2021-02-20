خبير اقتصادي: خسائر ليبيا 600 مليار دينار منذ 2011

أكد الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، السبت، أن ليبيا فقدت الكثير من الإمكانيات والأرواح منذ عام 2011، موضحا أن خسائر ليبيا قدرت بقرابة الـ600 مليار بشهادة الأمم المتحدة والتقارير الدولية.

وأوضح رشوان في تصريحات صحفية أن البلاد خسرت أيضًا خطة تنموية طموحة، وبرامج كانت مُعدة لها، كما خسرت خططا لمضاعفة الدخل القومي الليبي، مؤكدا أن إجمالي الدخل العام للدولة وصل إلى 300 مليار دينار من الموارد غير النفطية.

وأشار رشوان إلى أن الدخل القومي الليبي وصل إلى 15 مليار من مبيعات البترول والغاز، لافتا إلى أن هناك توقف في المشاريع بكل المدن والمناطق فلا توجد قرية أو مدينة إلا و بها مشروع متوقف.

وشدد رشوان على أنه يجب تقييم هذه المرحلة بدون عواطف والقفز إلى الأمام بمصالحة وطنية بدون أي تصفية حسابات، وعلينا السعي نحو بناء الوطن الذي أصبح في مفترق الطرق ويتعرض للتقسيم والاختفاء وأصبح لعبة في يد الغير.

وتطرق رشوان إلى موضوع الطريق الساحلي قائلا إن أسوأ ما تعرضت إليه ليبيا هو قطع الطريق الساحلي، مؤكدا أن المسافر يقطع مسافات كبيرة من غرب إلى شرق ليبيا، بالإضافة إلى تعرضه للعديد من المخاطر.

وأوضح رشوان أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في المسار العسكري، دون نزع السلاح من المجموعات المسلحة، التي لا تخضع للقانون أو الدولة، بل هي أسلحة في يد مجموعة حرابة تمنع الحركة بمقابل مالي

ولفت رشوان إلى أن تركيا هي المعنية بالمرتزقة والتواجد الأجنبي، إلا أنها عقدت اتفاقات ليست شرعية، موضحا أنه لا توجد دولة تبرم اتفاقا مع مجموعة مسلحة، في عمليات عسكرية داخل بلادها، وكل هذه الاتفاقيات غير قانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24