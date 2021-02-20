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المجلس الاجتماعي “تراغن” يناقش المُصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت الجمعية العمومية للمجلس الاجتماعي “تراغن”، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة عدد من القضايا، منها المصالحة الوطنية، وأهم سبل حلحلة الخلافات المحلية.

المجتمعون؛ بحثوا آليات العمل الموحد؛ من أجل الخروج باتفاق اجتماعي ومؤسساتي رسمي ومدني، لانتخاب مجلس بلدي موحد، على خلفية وجود مجلسيْن أحدهما تسييري، والآخر بلدي، كجسميْن يُمثّلان الحكومتيْن.

وأكد المجتمعون على أهمية توحيد مؤسسات المنطقة وبرامجها، في إطار التوافق مع جهود المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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