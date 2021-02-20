إعلان الفائزين بجوائز سبتيموس للإذاعة والتلفزيون والإبداع الفني

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20 February, 2021

أعلنت أسماء الفائزين بجوائز سبتيموس للإذاعة والتلفزيون والإبداع الفني في ليبيا عن المسابقة الرسمية 2020

وأعلنت جائزة سبتيموس عبر صفحتها “فيسبوك” عن حصول منتهى عامر على جائزة أفضل مقدم برنامج راديو كما حصل محمد التراسي على جائزة أفضل مقدم برامج مسجلة راديو وحصل أبو بكر السوكني على أفضل صوت راديو وحصلت فاتن اللامي وفدوى بن عامر على جائزة أفضل مقدم برنامج حواري تلفزيوني وحصلت فاطمة بن خيال على جائزة أفضل مقدم برنامج منوع وحصل أشرف شريف على جائزة أفضل مقدم برنامج تفاعلي كما حصل مؤيد اسكندر على جائزة أفضل مقدم برنامج رياضي وحصلت سارة الوليدي على جائزة التحكيم الخاصة TV وحصل ربيع القاطي على جائزة أفضل ممثل دور أول وحصلت هبة عبد اللطيف على جائزة أفضل ممثلة دور أول وحصل صالحالقراد على جائزة أفضل ممثل دور ثاني وحصلت هند العرفية على جائزة أفضل ممثل دور ثاني وحصل ربيع العبيدي على جائزة أفضل ممثل واعد وحصل أسامة رزق على جائزة أفضل مخرج دراما فيما حصلت نصاف بن حفصية على جائزة التحكيم الخاصة دراما وحصل أبو بكر محمد على جائزة أفضل أغنية طربية وحصلت مجدولين خليفة على جائزة أفضل أغنية شابة وحصل معتز نجم الدين على جائزة التحكيم الخاصة فئة الغناء وكذلك على جائزة أفضل فنان شاب.

يشار إلى أن جائزة سبتيموس هي أول جائزة للإذاعة و التلفزيون والإبداع الفني في ليبيا وهي أحد أهم الأنشطة الثقافية المعتمدة من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني في ليبيا واتحاد المنتجين الليبين ويقع مقر الجائزة في طرابلس وتستخدم الجائزة مفردة ويستمر كشعار مميز لها.