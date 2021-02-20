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الوطني للأرصاد: الطقس دافئ نهارا في معظم أنحاء ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون به السماء قليلة السحب، و الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس والحمادة ستكون بها السماء صافية مع ظهور بعض السحب، و لرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.

وتابع المركز أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو، ستكون بها السماء صافية، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة، دراجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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