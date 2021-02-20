الوطني للأرصاد: الطقس دافئ نهارا في معظم أنحاء ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن يسود طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم لشرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون به السماء قليلة السحب، و الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم غد على غالب المناطق.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس والحمادة ستكون بها السماء صافية مع ظهور بعض السحب، و لرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة.

وتابع المركز أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو، ستكون بها السماء صافية، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة، دراجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة.

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