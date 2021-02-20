“سي ووتش 3” تعود لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

تقرير 218

غابت سفن الإغاثة الإنسانية وازداد المهاجرون ركوبًا للبحر المتوسط، وهذا ما دعا سفينة الإغاثة الإسبانية “سي ووتش “3 للعودة، مجددًا، إلى العمل قبالة السواحل الليبية، بعد توقفها لسبعة أشهر.

وذكرت مواقع إخبارية منها “مهاجر نيوز”؛ أن السفينة غادرت ميناء “بوريانا” الإسباني، إلى المتوسط، الجمعة، بعد احتجازها لسبعة أشهر، بعد نيلها شهادة السلامة البحرية من السلطات الإسبانية.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة المشغلة للسفينة؛ أن الطاقم سينهي تدريبًا في وسط البحر، قبل بدء عمله في منطقة البحث والإنقاذ قبالة ليبيا، مؤكدًا، في تصريح لموقع “مهاجر نيوز”، أن العودة تستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أيام، على الأقل.

وجاءت عودة السفينة “سي ووتش 3” إلى العمل؛ بعد ارتفاع أعداد قوارب المهاجرين، إذ لا يوجد في منطقة البحث والإنقاذ سوى سفينة “آيتا ماريا”، التي نفذت، مؤخرًا، عمليتيْ إنقاذ لـ 148 مهاجرًا فوق طاقتها الاستيعابية، التي تبلغ 120 راكبًا، بحسب ما صرح به المتحدث باسم المنظمة المشغلة لها، الذي أكد عدم تمكنهم من استيعاب المزيد من المهاجرين، بحكم تأثير الوضع على سلامة وحركة الملاحة.

عودة “سي ووتش 3” إلى المتوسط؛ من شأنها أن تُساعد في الحدّ من الخطر الذي يتعرض له المهاجرون في عرض البحر، غير أن الخلاف الأوروبي بشأن قضية المهاجرين، وعدم دعم منظمات الإنقاذ؛ من شأنه أن يُبقي هذه الأزمة متسمرةً دون إيجاد حلول لها.

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