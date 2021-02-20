معيتيق: وصلت إلى الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة

أعلن أحمد معيتيق رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالانابة وصوله صباح اليوم السبت إلى مطار الأبرق الدولي رفقة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري.

وذكر معيتيق في تدوينة على صفحته الشخصية في الفيسبوك أن وصوله للأبرق يأتي للمشاركة في إقرار ميزانية ليبية موحدة.

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وكشف معيتيق خلال نفس التدوينة أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكانت مالية الوفاق أعلنت قبل أيام أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق “زوم” اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة.