استقرار معدل الإصابات بكورونا في ليبيا للأسبوع الثالث على التوالي

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا هشام بن مسعود، أن نسبة معدل الإصابات بفيروس كورونا لايزال مستقر للأسبوع الثالث على التوالي رغم قلة الاختبارات.

وقال بن مسعود في تصريحات صحفية، امس الجمعة، إن معدل الحالات الموجبة بين المسافرين انخفض إلى 10% في الأيام الأولى من شهر فبراير، مضيفا أن هذه البيانات تعد مؤشرا على استقرار نسبة انتشار الفيروس في المجتمع.

وأضاف بن مسعود أنهم لاحظوا انتشار بؤر وبائية خصوصا في جنوب طرابلس، وبعض مدن الساحل الغربي والجبل الغربي والجنوب الليبي.

وأوضح عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا أن نتائج الحركة المجتمعية، والاختلاط بسبب الاحتفالات، لن تتغير بسرعة، وأن زيادة الإصابات قد تؤثر على سير عمل جميع مراكز العزل بالمنطقة، حسب قوله.