بوسبيحه في رسالة لدبيبه: نعفيكم من إعطاء حصة لفزان بالحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه أعفاه فيها من إعطاء أية حصة لفزان في الحكومة”

وقال بوسبيحة في رسالته الموجهة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” للدبيبه” لا تكلفوا نفسكم بزيارة فزان يكفينا أن تزونا من طرفكم السيولة والوقود وأن يبقى بجانبنا الكهرباء دون انقطاع” مضيفا “يزيد كرمكم لو تفضلتم علينا بزيارة إحدى الشركات العالمية لترميم طرقنا المتهالكة حتى يتنسى لنا التواصل مع إخوتنا الجافيين لنا شرقا وغربا”.

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وأضاف موجها حديثه للدبيبه “نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان فى الحكومة لأن وجودنا فيها كعدمه ولتقتصر على شخصيات تكنوقراطية من طرابلس وبنغازي وتكون حكومة أزمة مصغرة لاتتجاوز خمسة وزارات وأن تلتزم بإجراء الانتخابات فى وقتها المحدد وما زاد عن ذلك فضلا ونعمة من رب العباد”.