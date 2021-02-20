البيوضي: الوضع السياسي في أفضل حالاته والجميع بانتظار التشكيلة الحكومية لعرضها على البرلمان

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسب سليمان البيوضي إن الوضع السياسي عمومًا في أفضل حالاته والتوافق الوطني كبير ومرحلة المصالحة وتقديم التنازلات لم يأت أوانها بعد.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الجميع بانتظار التشكيلة الحكومية والتي ستعرض على مجلس النواب في جلسة لمنح الثقة.

وأضاف”ثمة مسؤولية تاريخية على عاتق أعضاء المجلس أن لا يخذلوا أمتهم ، واعلموا انه حتى الوصول ليوم عرض الحكومة فإن محاولات البعض لزرع الشك وعدم اليقين بين الليبيين لن تتوقف ، فهناك من يحاول الضغط بكل الوسائل لتحقيق مآرب ضيقة و للأسف هناك من يسعى جاهدا لصناعة عنف سياسي مسلح”.