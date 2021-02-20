المشري: حفتر لا تنطبق عليه شروط خوض الانتخابات.. والاتفاقية مع تركيا لا يجوز إلغاؤها

ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لا تنطبق عليه الشروط القانونية لخوض الانتخابات القادمة في البلاد.

المشري قال خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن حفتر عسكري ولديه جنسية أجنبية ومرفوعة ضده قضايا بالمحاكم المحلية والدولية وإذا اجتاز هذه الشروط -ولن يستطيع اجتيازها- فيمكنه الترشح للانتخابات بحسب قوله.

وأبدى تخوفه من عدم قدرة السلطة الجديدة بالبلاد على تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن تركيبة المجلس الرئاسي الجديدة بعيدة عن التجاذبات.

كما أعلن المشري دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا رغم تحفظه على بعض ألياتها، مشيراً إلى أن الجرائم التي جرى ارتكابها في البلاد لا يمكن غض الطرف عنها، وفق قوله.

وتابع “أن من بين تحفظه على آليات البعثة طريقة اختيار أعضاء الحوار، إذ لا توجد معايير دقيقة، فضلا عن تجاوز مصدر الشرعية الحقيقية وهو الشعب، لكننا رضينا بهذا في ظل الظروف الراهنة، المبعوثة الأممية سيتفاني وليامز نجحت في مهمتها إلى حد ما واستطاعت أن تقود الحوار إلى نتيجة وسنحاول أن نساعد المجلس والحكومة في هذه المرحلة.

المشري رأى أن هناك جرائم لا يمكن التجاوز عنها كجرائم الحروب والجرائم غير الإنسانية مثل التي حدثت في ترهونة وجنوب طرابلس وبنغازي ودرنة وقنفودة.

وفي سياق آخر ذكر المشري أن هناك في ليبيا نوعين من التدخل الخارجي: نوع متدخل بعمق وبقوة بشكل غير رسمي، ونوع متدخل بشكل رسمي عبر اتفاقيات على حد قوله.

واعتبر أن الاتفاقية مع تركيا لها طابع الاستمرارية ولا يجوز إلغاؤها بالمرحلة الانتقالية وأن البرلمان المنتخب له الحق في النظر في هذه الاتفاقية.