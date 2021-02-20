بلدية سبها تكشف حقيقة نفاد الأكسجين من مراكز العزل

نفت بلدية سبها نفاد الأكسجين المستخدم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المراكز الطبية ومركز العزل البركولي.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن عقب تداول بعض الأخبار حول نفاد الأكسجين بمركز العزل البركولي، قام عضو في المجلس البلدي بزيارة تفقدية لمراكز طبية ومصانع الأكسجين.

وأضافت: «قد تبين أن العمل مستمر كما تم التنسيق عليه مسبقا، دون وجود أي عراقيل»، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتابعت: «الوضع الوبائي في المدينة لا يحتمل التهاون من قبل المواطنين والمسؤولين، وأن الوضع يتطلب تكاتف الجهود وأن البلدية تعاني من نقص في الإمكانات، إلا أن الوضع تحت السيطرة في هذه اللحظة».