عقب زيارته مدينة طبرق.. الدبيبة: لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب وصوله لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال وفقاً للموقع الرسمي المجلس إن رئيس الحكومة عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ، كما التقى بعدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وقال بليحق أن اللقاءات تركزت حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة واختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيارته لمجلس النواب حيث كان في توديعه رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

وفي ذات السياق قال الدبيبة إنه حظي بلقاءات مثمرة بكل من المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب، حيث تم التشاور حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة.

وأضاف في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية