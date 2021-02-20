الوطني للأرصاد يطمئن السواحل الليبية مستقرة نسبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون حالة السواحل الليبية مستقرة نسبيا إذ تبلغ أقصى شدة لسرعة الرياح 20 عقدة، وأقصى درجة حرارة لسطح البحر 19 درجة.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مـا بـين 5 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 مترا، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

وأشار إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون به السماء قليلة السحب، و الرياح متغيرة الاتجاه تتراوح سـرعتها ما بــين 5 و10 عقدات، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 مترا، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة، والرؤيـة جيدة .

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