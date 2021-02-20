المنصوري: اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة ملغمة

ليبيا – قال عضو دائرة ورشفانة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن مخرجات اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة ملغمة، ويتعذر معه تطبيقها إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور.

المنصوري بيّن تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن نسبة 50%+1 في كل الدوائر الانتخابية تعد مسألة معقدة.

وأوضح أنه في حال عدم حصول مشروع الدستور على هذه النسبة في طرابلس وبرقة وفزان، فسيضل يدور بين الدوائر، مالم تحدد نسبة عامة للمشاركين في الاستفتاء مثلا 50% أو 60 فسيظل المشروع بدون استفتاء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية